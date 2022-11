2019-ben adták át a Kaposvárra vezető 67-es út zenélő szakaszát, mely – Cipőnek is emléket állítva – a Republic együttes egyik ismert, A 67-es út című számát játssza.

Három évvel később pedig az ország második zenélő útja is megnyílt: a Magyar Építők oldalán számoltak be róla, hogy a Szerencsig négysávosodó 37-es főút is zenél. Az 513 méteres szakaszon az Érik a szőlő című örökzöld népdal csendül fel – a legjobb zenei élmény ezúttal is 80 km/órás sebességnél érhető el.

A szerencsi gyorsforgalmi kapcsolatot megteremtő projektben amellett, hogy a meglévő kétsávos út nyomvonalát bővítették további sávokkal, a korábbi sávokat is szélesítették.

Egy hétfői sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy megnyitották a jobb, illetve bal oldali útpálya mindkét sávját az újharangodi és bekecsi csomópontok közötti, nagyjából 10 kilométeres szakaszon – vagyis már a zenélő utat is használható. A projektet várhatóan 2023 áprilisára fejezik be teljesen. Addig munkaterületnek számít majd a 37-es főút, így 70 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben.