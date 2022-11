Finoman szólva sem a megszokott koreográfia mentén zajlott egy rendőrségi hajsza a kanadai Taber városában, mivel a hatóságokat elszabadult struccok miatt értesítették.

Facebook-jegyzésében a rendőrség megjegyezte, kiszöktek az élőhelyükről a struccok – bár azt nem árultak el, hogyan –, majd a városban szaladgálva annak több frekventált csomópontjában jelentettek közvetlen veszélyt a közlekedő gyalogosokra, illetve autósokra.

Ezután következett az év legbizarrabb jelenete: rendőrautóval kezdték el üldözni a struccokat, ám sikertelenül.

Az ABC News a Twitteren megosztott egy felvételt arról, ahogyan az egyik struccfogó hadműveletet majdnem siker koronázta, de csak majdnem. Az egyik tiszt kinyúlt a rendőrautó ablakán, és szó szerint nyakon csípte az állatot, mely ugyan elesett, de gyorsan ki tudta szabadítani magát a szorult(nak látszó) helyzetből.

ON THE LOOSE: Several ostriches escaped from their enclosure in Alberta, Canada, and one of the large birds was caught on camera giving police a run for their money. https://t.co/4uUiI89LHP pic.twitter.com/swKn1Ictnm

— ABC News (@ABC) November 26, 2022