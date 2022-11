Egy 45 éves férfi még 2021 nyarán autózott az M1-es autópályán Budapest irányába, vele utaztak munkatársai is. A belső sávban utolért egy 82 éves német férfi által vezetett autót, amelyben utasként a sofőr 82 éves felesége tartózkodott.

A férfi rosszul viselte, hogy a szintén a belső sávban haladó, kamiont előző idős házaspár miatt le kellett vennie a lábát a gázról. Centikre megközelítette a másik autót, és többször rá is villantott a fényszóróval. Miután az idős autós befejezte az előzést és visszatért a külső sávba, a férfi mellé hajtott, és hirtelen felé kormányozta járművét.

Baleset nem történt, de az ügyészség szerint a férfi magatartása miatt a többi közlekedő testi épsége is veszélybe került. Az elkövető ellen közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat, vele szemben három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyészség indítványozta, hogy a közúti járművek vezetésétől is tiltsa el a bíróság.