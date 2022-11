A finn ProBoost cég 1994 óta létezik, fő profiljuk a motorok turbósítása. Északon rövid a szezon, ki kell használni, talán ezért építenek villámgyors motorokat – minél durvább a gép, annál több a megtett kilométer. Az ilyen cégek pedig mindig építenek valamilyen demonstrációs célú, figyelemfelkeltő gépet, amit ki lehet rakni egy találkozóra, motoros kiállításra.

Nos, a ProBoostnál tudják, mi kell a közönség tekintetének megragadásához. Építettek egy teljesen egyedi vázat, amibe keresztbe beleraktak egy BMW-motort. Ez még nem nagy kunszt, hiszen a bajoroknak vannak kétkerekű típusaik, bőven lett volna miből válogatni. Csakhogy ők inkább egy autóból származó erőforrást választottak!

A kilencvenes években több típusban is előforduló, gyárilag 280 lóerős és 400 Nm nyomatékú V8-as, négyliteres M60B40 blokk hengersoronként egy-egy TD05 turbófeltöltőt kapott. Így már fogalmunk sincs a teljesítményéről, de a gyilkos talán a legjobb jelző, amit találhatunk.

Az erőt egy száraz kuplung juttatja direktben a kerékre – váltó nincs, áttételekkel tényleg a Holdra is el lehetne indulni ezzel a szörnyeteggel. Az egyedi váz mellé egyedi futómű is készült, amiben mindent megdupláztak a pokoli tömeg miatt. Elöl összesen négy darab Hayabusa telószár, hátul pedig ugyanannyi Öhlins rugóstag található a gépben. 2017-ben az építés után az Ebay-en 7,3 millió forintnak megfelelő összegért hirdették, és akkor valaki lecsapott rá. Miért ne tette volna, a laza szabályozású finneknél ez a motor még rendszámot is kaphatott.