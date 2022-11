Nagyjából 100 autót keveredett balesetbe az autópályán az egyesült államokbeli Denver közelében november 4-én, a kora reggeli órákban, miután az év első havazása során több centiméternyi hó hullott le – írja a Carscoops.

A hatóságok tájékoztatása szerint nincs súlyos sérült, de a helyszínelés és a mentés idejére az érintett útszakaszokat lezárták, majd a mozgásképtelen járműveket elszállították, a sérülteket pedig a helyi kórházba szállították.

UPDATE: About 100 motorists were involved in this crash. Inoperable or vehicles where motorists were transported to the hospital are being towed to Lot C at Empower Field. Officers are working clear a path for other involved motorists to leave. We appreciate everyone’s patience.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) November 4, 2022