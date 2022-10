Október 27-én, csütörtökön az esti órákban egy gördeszkaparkban landolva törtek rommá egy Smartot Máltán. A rendőrség tájékoztatása szerint a kétüléses kisautót egy 29 éves férfi vezette, aki a balesetet követően súlyos sérülésekkel került kórházba.

Folyik a rendőrségi vizsgálat az ügyben, az eset ugyanakkor az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL) figyelmét sem kerülte el. Közösségi oldalán a szervezet azt írja, a baleset oka az első információk alapján gyorshajtás volt, ezt leszámítva tisztázatlanok a baleset körülményei.

A sofőrnek pedig szerencséje volt, mert a késői órában még sok tinédzser használta gördeszkapályát, így gyorsan elsősegélyben részesült.

Azt a Times of Malta beszámolója is alátámasztotta, hogy a környék népszerű a gördeszkások körében, de egész nap közkedvelt az egyetemistáknál is. (Éppen ezért óriási szerencse az is, hogy arról nem érkezett információ, bárki más megsérült volna a sofőrön kívül.)