Ivott vezetés előtt egy 63 éves férfi, és kiderült, hogy nem is az övé az autó, amivel az árokba borult szeptember 27-én délután – írja a Police.hu.

A Kalocsai Rendőrkapitányság munkatársai azután érkeztek a baleset helyszínére, hogy bejelentést kaptak az árokban landol Opel Corsáról. Amikor felhívták az autó tulajdonosát, a férfi szentül azt hitte, hogy autója az otthon előtt parkol, ugyanakkor bevallotta, valószínűleg nem volt nehéz dolga a tolvajnak, hiszen sosem zárja be a kocsit, sőt, a pótkulcsot is benne hagyta.

Ittas vezetés és jármű önkényes elvétele miatt büntetőeljárást indult a férfival szemben, aki részletes beismerő vallomást tett.

Kihallgatása során azt is elárulta, hogy hajba kapott a feleségével, ezért elment otthonról, majd „alkoholba fojtotta bánatát”.

Mivel ezután sem akart hazamenni, úgy döntött, keres egy nyitott autót, ahol meghúzhatja magát éjszakára. Nem sokkal később talált is egyet, ráadásul a kulcs is benne volt – ezzel a lendülettel útnak is indult, nehogy rátaláljon a családja. Ezt követően már csak arra emlékezett, hogy árokba borult a lopott autóval.

Helyzetét tovább nehezíti, hogy a férfi az árokba borulás előtt egy anyagi káros balesetet is okozott, továbbá a biztonsági övet sem kötötte be, így a szabálysértési mellett közigazgatási eljárást is folytatnak vele szemben.

Az ügyben a rendőrök befejezték a vizsgálatot, az iratokat pedig megküldték az illetékes ügyészségnek.