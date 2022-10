Rémálomba torkollott egy amerikai nő álma a közelmúltban: egyetemi évei alatt egy Toyota Priusszal jutott el A-ból B-be Dana Brems, ám mindig is egy Tesla volt a vágya. Amint orvos lett, meglepte magát eggyel, ami különösen az Autopilot vezetéssegítő funkció miatt volt számára kedves. Az első csalódás nem váratott sokat magára: mindössze harmadik alkalommal indult útnak a Model 3-mal, amikor az egyik pillanatról a másikra, egy beláthatatlan kanyar után úgy döntött, önhatalmúan megáll az I-5-ös autópálya kellős közepén.

Bár balesettel nem járt a kellemetlen incidens, a történtek után Brems vissza akarta adni az elektromos szedánt, azt azonban a Tesla nem akarta visszavenni, ellenben a márka álláspontja szerint a nő hibázott.

Az esettel kapcsolatban Brems egy videót is megosztott a közösségi oldalán, melyben elmondta: ugyan korábban úgy tűnt, egészen decemberig kell várnia az új autóra, végül két héten belül átvehette. Ez máris gyanút ébresztett a friss diplomás orvosban, de a vártnál korábbi leszállításra több logikus magyarázat is létezik: amellett, hogy elképzelhető, hogy más lemondta a rendelését, az is benne van a pakliban, hogy korántsem akkora a Tesla lemaradása, mint azt a gyártó előzetesen prognosztizálja.

Ugyanakkor a közelmúltban azzal vádolták a Teslát, hogy a (gyanúsan) gyors szállítások hátterében az áll, hogy a teljes önvezetéssel elérhető modelleket – a 15 ezer dolláros, átszámítva kb. 6,2 millió forintos felár ellenére – csak egy béta verziójú szoftverrel adták át, amit a legtöbben sosem tudnak majd kihasználni.

Brems október 7-én tartott Los Angelesből San Diegóba, amikor bekövetkezett a bajt. Elmondása szerint aktiválta az Autosteer-funkciót, amivel a Model 3 nagyjából tíz másodpercenként váltott egy sávot. Később megállt ebédelni Irvine-ben, majd egy előtte haladó autó lelassított – ekkor lassult le hirtelen az ő autója is, és utána már nem is mozdult meg. Egy hibaüzenet jelent meg, mely azt jelezte, hogy kikapcsolt az Autopilot, de a nő állítja, más, például a jármű lemerülését jelző figyelmeztetést nem kapott.

A Teslával pedig nem tudott mást tenni, mint azt, hogy hívta a rendőrséget, mely a helyszínre irányított egy vontatót is. Hozzátette: a márka hivatalos közúti segélyszolgálata sem tudott különb javaslattal szolgálni, azt leszámítva, hogy a következő hétfőn vigye el a San Diegó-i szervizbe az autót. Egy újabb bejelentéssel sikerült elérni azt, hogy az ő lakhelyén, Santa Monicában található műhelyben adhassa le az autóját, de az is körülményesnek bizonyult.

Miután leadta, a Tesla alkalmazásában követte az autót, majd arra lett figyelmes, hogy az akkumulátor töltöttsége drasztikusan csökkent, 225-ről körülbelül 45 kilométerre. A Teslánál megállapították, hogy Brems hibázott, mert töltéshiány miatt hibásodott meg az autó. Ennek ellenkezőjét fényképekkel próbálta alátámasztani az orvos, de nem sikerült közös nevezőre jutnia az amerikai óriásvállalattal, mely kitartott amellett, hogy a hátralévő hatótávolság mellett az akkumulátor százalékos állapotára is ügyelnie kellett volna – ami állítólag 40% volt, mielőtt beütött a krach.

Brems megjegyezte, még be is volt kapcsolva az a beállítás, mely figyelmeztetést küld alacsony akkumulátortöltöttség esetén, de ez nem történt meg. Az eddig sikertelen egyeztetéseket követően Brems a szervizben hagyta a Teslát, mivel azt vissza akarja adni – a Tesla azonban hajthatatlan: nem akarja visszavenni az autót, és annak vételárát sem adná vissza. Az orvos nem gondolja, hogy eladhatná a Model 3-at, mivel attól tart, hogy más is hasonló helyzetbe kerül.

Az Autoevolution utolérte az orvost, aki elmondta, két lehetséges hibaforrásra tippel: az egyik, hogy a jármű hatótávolsága meglehetősen pontatlan, vagy egy igazán veszélyes hibáról van szó, aminek kapcsán választ vár arra, mi az. Egyik sem lenne kedvező a Teslára nézve, mert előbbi esetben egy akkumulátorcsere lenne indokolt (mivel az körülbelül harmadannyira üzemképes, mint a többi Tesla esetében), míg utóbbinál a Model 3-at kénytelen lenne visszavenni a cég – még ha ezt egy titoktartási megállapodás keretében is hajlandó megtenni.