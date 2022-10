A Mazdákra szakosodott brit tuningcég a BBR két új terméket dobott piacra nemrég a 2015 óta piacon lévő MX-t ND generációjához. Mind a Stage One, mind a Stage Two frissítési csomagok a kétliteres modellhez érhetők el, a rendszer lelke a Rotrex-kompresszor.

Az első teljesítményszinttel máris 225 lóerőre ugrik a csúcsérték, a nyomaték pedig 280 newtonméter. Az eredmény: 7,2 másodpercről 5,3 másodpercre csökkent a 0-96 km/órás gyorsulási érték. Ez már tisztességes erő, de a második csomag még rátesz egy lapáttal. Ehhez már egyedi kipufogórendszer, valamint intercooler jár, így 250 lóerőt és 292 Nm nyomatékot tud az autó, amivel 5,1 másodpercre javul a gyorsulási érték.

Az átépítésre kívülről semmi sem utal, csak a pályanapokon derül ki a riválisok számára, hogy a fürge kis Mazda valahogy szürreálisan jól megy.

A lóerőket nem adják ingyen, a kisebb csomag 1,8 millió forintnak, a nagyobb 2,5 millió forintnak megfelelő összegért vásárolható meg a BBR-től.