Csodás dolog, hogy dízel Audival jársz, az üzenet mindenkinek átjön, jó nagy betűkkel írtad a hátsó szélvédőre. Mi pedig csak annyit üzennék, hogy “Ez meg piros lámpa, te p*raszt.” A KRESZ-szabályai a füstcsavaros Audikra is vonatkoznak!

A következő felvételt a Magyar Közút egyik kollegája rögzítette fedélzeti kamerájával. A Patosfán átvezető mellékúton haladt, ahol egy útfelújításhoz kapcsolódó jelzőlámpás forgalomirányításnál megállt a piros jelzésnél. Ekkor érkezett meg lendületből az autóján komoly üzenetet hordozó főhősünk, aki megállás nélkül vágtázott át a tilos jelzés ellenére. Nem sokkal később a település másik pontján szintén érvényben lévő jelzőlámpás irányításnál szintén nem volt sok türelme a szabálytalankodó autósnak és a lámpánál álló autót kikerülve nyomta tovább. De itt is csak azért állt meg, mert jöttek vele szemben, de ahogy elhaladtak mellette, már vágódott is ki. Sajnos a második esetnél sikerült egy követőt is szereznie.

A kivitelezők visszajelzései alapján sajnálatos módon nem egyedi esetről van szó – írja a Magyar Közút. Volt, hogy naponta többször is figyelmen kívül hagyták autósok a munkások mellett a piros jelzést és csak a szerencsén múlt, hogy nem ütköztek össze a velük szemben szabályosan haladókkal a munkaterületen.

A piros lámpán való áthajtást egyébként 50 ezres közigazgatási bírsággal sújtják a hatóságok, ha rajtakapnak, ez esetben pedig 100 ezerről beszélünk, hiszen az autós két piroson is átment.