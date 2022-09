Bár az iPoddal, az iPhone-nal és a MacBookokkal dizájntrendeket és márkakultuszt teremtett az amerikai számítástechnikai óriás, az autóipartól – nem követve, kihívva a lufiként óriásira növő Teslát – nagyrészt távol maradt.

Ugyan a leállított-újraindított Project Titan keretében 2014 óta az Apple is kísérletezik már az önvezető járművekkel, terméke egyelőre nem született, ma is a képzeletünkre van bízva, hogyan is festene egy Apple Car.

Egy ipari formatervező, John Mauriello ugyanakkor egy számítógép fantáziájára bízta a kérdést, a nyelvi kifejezések képi értelmezésére fókuszáló DALLE-2 mesterséges értelmet bízta meg azzal, hogy hozzon létre egy Apple-autót.

Elsőre csak egy „minimalista sportkocsit” kért, melyekhez az a MacBook és a Magic Mouse (az Apple egere) és az alumínium kifejezéseket társította, valamint a korábbi Apple-főtervező Jony Ive stílusát rendelte hozzá, ezekre a gépi értelem egy fehér, ablakok nélküli, áramvonalas járgányt dobott ki.

Miután az „ablakok” és a „hangulatvilágítás” is bekerült a kritériumok közé, az újabb képeken még hihetőbb autó tűnt fel, kicsit jobb kidolgozással akár hihető Apple-koncepcióként is elfogadnánk a végeredményt.