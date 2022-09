A @justinbuildcars néven futó kínai TikTok-felhasználó néhány vad módosítást hajtott végre Volkswagen Lamando L-jén. Ez a modell Jettaként lehet ismerős az európai piacról, de Ázsiában néhány módosítással, hosszabb tengelytávval, nagyobb hátsó lábtérrel árulják Lamando L néven.

Bár a Jetta adja a műszaki alapokat, méretét tekintve inkább a Passat felé húz ez a típus, eredeti hosszúsága 4784 mm, szélessége 1831 mm, magassága 1469 mm, míg a tengelytávolsága 2731 mm.

Általában a hosszúságot növelik meg az átalakítást végző műhelyekben, így születnek a klasszikus limuzinok. Ezen fordított egyet a kínai videós, aki a szélességet toldotta meg, méghozzá nem kicsit. Alkotása 3 méter széles, ami igencsak érdekes látványt nyújt. Olyan, mint egy elrontott Photoshop-grafika, de ez a való életben gurul, és láthatóan van benne motor, beltér, minden, ami kell.

A radikális átalakítással három ülés került az első sorba, öt ülés akad hátul, de az építő elmondása szerint tíz ember is gond nélkül be tud préselődni, ha szükséges. A bepótolt karosszéria jól látszik a nyitott motortérben is, a motor megmaradt az eredeti helyén, de mintha nem menne hajtás a jobb oldalra, tehát ez a Volkswagen vélhetően egykerék-hajtású.