A baleset szerdán történt Florida államban, amikor egy kisebb balesetből lett nagyobb baj. A helyi hírek szerint két kamion koccant össze, majd félreállt. Ezt látva két másik kamion, illetve egy kisteherautó is leállt a baleset miatt. Ahogy az lenni szokott, ez a nagy kupac álló autó a pályán szinte vonzotta a következő balesetet, ami meg is történt. Ezekbe az álló járművekbe szaladt bele a sörszállító kamion, ami már nem tudott megállni.

Ennek következtében több ezer doboznyi Coors Light árasztott el egy floridai autópályát, teljesen lefedve az úttestet. A takarítás több óráig tartott, de a nagy kavarodásban a sörön és a járműveken kívül másnak nem esett baja, komoly személyi sérülés nem történt.

Hernando County: The southbound lanes of I-75 at MM296 remain closed following an early morning crash involving several tractor trailers. Traffic is diverted at SR-50. pic.twitter.com/mWlgU56kMo