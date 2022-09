Kínos ügy a Honda ohiói (USA), marysville-i gyárában: adminisztrációs hiba után a cég pénzt kér vissza a dolgozóktól.

Nyilván mindenki szeret jutalmat kapni a munkahelyén, minél több érkezik a számlára, annál jobb. De mi van, ha a vártnál nagyobb összeg fut be, szólunk a főnökségnek, vagy megvárjuk, amíg ők jelzik, hogy „túlértékeltek” minket?

A Honda egyik, Hondákat és Acurákat gyártó amerikai üzemében épp ezt tette a vezetés, miután 3900 alkalmazottjuk egy része a tervezettnél nagyobb bónuszt kapott – utólag kérik, hogy a túlfizetést utalják vissza a dolgozók.

A visszafizetésre többféle opciót is felajánlottak: a dolgozók egy összegben is visszaadhatják a pénzt, de választhatják azt is, hogy a részletekben, a havi fizetésből vonják a többletet, sőt, akár a későbbi bónuszuk megfelelő mértékű csökkentése is lehetőség. Furcsa ugyan, ha a munkavállaló fizet a munkaadónak, de a követelés jogos, ha valaki nem téríti vissza a pluszösszeget, a cég akár bírósági úton is kikényszerítheti azt.

A hírt közzétevő Jalopnik a Honda-gyárat is megkereste, de az üzem mindössze a túlfizetés tényét erősítette meg, a visszafizetések részleteiről nem akart nyilatkozni.