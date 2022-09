Az ember legjobb barátja ugyan kiemelkedően okos teremtmény, sőt, egyes kutyákat – szigorúan ellenőrzött körülmények között, hosszú idő alatt – még az autóvezetés alapjaira is megtanítottak már, de általában inkább baj lesz belőle, ha egy eb irányítja az autót.

A Vezessen is írtunk már olyan esetekről, amikor a járó motorú gépkocsit így vagy úgy mozgásba hozták a kutyák, és olyat is láttunk már, hogy valaki négylábú társát ültette a volánhoz – most az utóbbira hozunk egy újabb példát.

Egy 35 éves izraeli férfi nemrégiben a Jeruzsálem közelében fekvő Ein Nakuba utcáin furikázott úgy, hogy kutyája az ölében ülve „tekergette a kormányt”, az erről készült felvételt pedig ki is posztolta.

תיעוד: בן 35 מעין נקובא נעצר לאחר שנתן לכלבו לנהוג ברכב@VeredPelman

(תיעוד: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/Cte8YlNxmh — כאן חדשות (@kann_news) September 5, 2022

A videó eljutott a rendőrségig, akik hétfőn már az „ebidomárnál” kopogtattak, közúti veszélyeztetés gyanújával letartóztatták. A kutyás móka is elég lehet ahhoz, hogy megüsse a bokáját, a hab a tortán viszont az, hogy az eljárás során az is kiderült, hogy az autónak nem volt érvényes műszakija.

„Az ilyen cselekedetek elkövetői mások életét veszélyeztetik. Továbbra is üldözzük a közúti kihágásokat, el fogjuk kapni azokat, akik viselkedésükkel veszélybe sodorják a többi közlekedőt” – közölte a rendőrség a „fogás” kapcsán.