Számtalanszor megírtuk, az évek során kismillió videón mutattuk itt a Vezessen is, hogy a nagy teljesítményű autók, sportkocsik, ne adj’ isten szupersportkocsik vezetése nem gyerekjáték, a megfelelő készségek, gyakorlat nélkül gyorsan megbokrosodik a több száz ló, és jó esetben csak az autót törik, rosszabb esetben a benne ülők, de akár teljesen vétlen kívülállók testi épsége és akár élete is veszélybe kerül.

2019-ben a dél-ausztráliai Adelaide-ben egy ilyen esetben veszítette életét egy 15 éves lány, Sophia Naismith is, amikor egy férfi elvesztette az irányítást a Lamborghini Huracán felett, és egy kínai étterembe csapódott, halálra gázolva az ott étkező tinit és súlyos sérülést okozva egy másik vendégnek.

Az olasz szupersportkocsi vezetőjének bírósági ügye két hete zárult, meglepő eredménnyel: Alexander Campbellt a bíróság felmentette a halálos baleset okozásának vádjában, mindössze gondatlan veszélyeztetésért ítélték el.

Az ítélet nagy felháborodást keltett a közvéleményben, ezért kormányzati szinten is reagálni készülnek. Dél-Ausztrália miniszterelnöke, Peter Malinauskas azt mondta, a többség szemében nem győzedelmeskedett az igazság, és bár ezen az eseten már nem lehet változtatni, az év végéig komoly közlekedési szigorításokat kívánnak bevezetni.

A reformok körébe tartozhat a nagy teljesítményű gépjárművekre kötelező speciális jogosítványok bevezetése. A kezdő vezetők, motorosok esetében már most is él hasonló korlátozás a legtöbb ausztrál államban, ám Dél-Ausztráliában a – feltehetőleg a teljesítmény/tömeg arány alapján meghúzott – limit feletti autókra mindenkinek kötelezővé tennék a speciális engedély megszerzését, visszamenőleg is.

Betilthatják majd a nagy teljesítményű gépjárművek kipörgésgátlóinak kikapcsolását, ahogy a halálos balesetek okozóinak lehetséges büntetéseit is súlyosbítanák.

„Az ilyen intézkedések biztosan ellenállást váltanak majd ki az autótulajdonosok egy részénél, de akkor is ez a helyes” – mondta a miniszterelnök.

A szándék értékelhető, ám egyelőre jó néhány kérdés nyitott: például hogyan ellenőriznék az érintett járművekben a kipörgésgátló használatát, vagy épp mi lenne azokkal a vezetőkkel, akik másik ausztrál államból érkeznének Dél-Ausztráliába „nagy teljesítményű” autóval, hiszen jelenleg teljes az ekvivalencia, a bármelyik államban kiadott jogosítványok érvényesek a teljes országban.