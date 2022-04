Közúton, versenypályákon is bizonyított 2014 óta a Lamborghini Huracán, és annak köszönhetően, hogy az elmúlt években az olasz gyártó számottevően emelte gyártási vállalásait, nyolc év után fontos, elsőre hihetetlennek tűnő mérföldkőhöz érkezett a típus: a napokban a húszezredik példány is elkészült belőle.

A jubileumi darab egy monacói megrendelőhöz került, aki matt szürke színvilággal vásárolta meg a 631 lóerős, V10-es motorral szerelt, inkább versenypályákra alkalmas STO-t.

Közleménye szerint az elmúlt években összesen tizenötféle Huracánt dobott piacra a Lamborghini, kivitel szempontjából pedig a kupé dominált, amit a vásárlók 71%-a választott. A típus legnagyobb piacának Észak-Amerika számít, ahová az összes modell 32%-a került, majd az Egyesült Királyság és Kína következik a sorban.

A vevők többsége ráadásul nem is érte be az alapfelszereltségű Huracánnal: 60%-uk az Ad Personam szolgáltatás igénybevételével bizonyos részleteiben személyre is szabták a maguk autóját.

A Lamborghini Huracán palettája nemrégiben bővült a hátsókerék-hajtású Tecnicával, amit egyaránt fejlesztettek közútra és versenypályára. Motorja megegyezik az STO-éval, viszont álló helyzetből a 100 km/órás sebességet mindössze 3,2 másodperc alatt éri el. A Tecnica bemutatásáról részletesen itt számoltunk be: