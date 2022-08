A következő videók augusztus 1-én készültek Kanadában, amikor több mint 70 autóst kapott el egy ítéletidőnek is beillő jégeső. A Twitter-fiókokban közölt fotók alapján nem volt ritka a golflabda nagyságú jégdarab, ami már nem csak esztétikai sérülést okoz egy autón. Garantáltan törik a szélvédő és sérülnek a lemezek.

De vajon hogy bírja a terhelést egy méretes panorámatető? Egy Tesla Model 3 tulajdonosa mutatta meg, hogy mi történt a kegyetlen vihar során autójával.

A tető bár megsínylette a jégdarabok sorozatos támadását, de nem szakadt be, így megvédte a bent ülő sofőrt. Csak némi üvegszilánk pereg le, de a teljes felület nem törik be, bár a látvány így is letaglózó.