A monocikli sokáig a cirkuszok porondján, bohócok, artisták alatt szerepelt csak, ám a 2000-es években előbb hagyományos, pedálos változatban, majd hajtással felszerelve is megjelent a parkokban, járdákon, utakon.

Ugyan lassú tempónál is veszélyes szerszám egy ilyen, vannak, akik ezen a téren is a határokat feszegetik, ilyen a kínai InMotion is. A sencseni központú vállalat 2012 óta foglalkozik városi közlekedési megoldásokkal, értsd: elektromos rollerek, biciklik, monociklik gyártásával.

Legújabb modelljük, a V13 Challenger jelenleg a világ legerősebb, leggyorsabb egykerekűje, melyben a 3024 Wh-s akkumulátor egy 4500 W-os elektromotort táplál, amely 300 Nm-es maximális nyomatékot és akár 140 km/órás forgási (emelési) sebességet produkál – utóbbi azt jelenti, hogy a teljes erőleadásnál ilyen tempóban pörög a felemelt, terhelés nélküli, 22 colos, offroad-gumival szerelt kerék.

Ha 140-nel nem is lehet vele repeszteni – még jó! – az 50 kg-os önsúlyú V13 Challenger a töltöttségtől, a használó tömegétől függően így is észbontó sebességre képes, a 90 km/óra simán elérhető vele.

Észszerűbb használatnál a járgányból akár 124 km-s hatótáv is kifacsarható, a biztonságos futást – már amennyire biztonságos lehet egy szupergyors egykerekű – a fejlett, 90 mm-es úton járó légrugós felfüggesztés, valamint a továbbfejlesztett szenzorok és vezérlőszoftver biztosítja.

A V13 Challenger állítható keménységű pedálokkal, érintőképernyős irányítófelülettel, reflektorral és féklámpával, mobileszközök töltésére használható USB és USB-C aljzatokkal érkezik.

A hátsó lámpa feletti két töltőbemenet egyidejű használatával 2-2,5 óra alatt tölthető fel teljesen az akksi.

Az InMotion honlapján egyelőre nem szerepel a néhány napja leleplezett V13 Challenger, de egy ausztrál forgalmazónál már bő 1,6 millió forintnak megfelelő összegért előrendelhető.