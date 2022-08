Elképesztő jelenet zajlott csütörtökön egy amerikai plázában: egy idős hölgy SUV-jával hajtott a boltok előtti sétányon a 2. emeleten. A Boston agglomerációjába tartozó Braintree South Shore nevű bevásárlóközpontban a vásárlók hitetlenkedve nézték, amikor délelőtt 11.45-kor egy Lincoln MKX gurult végig a legkevésbé sem arra való úton.

A beszámolók szerint a hölgy a parkolóházból hajtott át egy gyalogoshídon, majd fordult be az üzletek elé, több 50 métert megtéve. A hibára persze ő is rájött, egy idő után sikerült is megállítani.

„Először csak valami kiabálást hallottam. Az egyik biztonsági őr kiabált, hogy állj, állj, állj. Amikor odanéztem, láttam, hogy egy autó áll a kirakatom szélénél” – mesélte az egyik eladó az NBC10 csatornának.

a videó a hirdetés után indul

Egy vásárló, Janet Parsons így idézte fel a történteket: „Hátranéztem, és bár nem láttam, ki ül a volánnál, de valaki nagyon lassan jött mögöttem egy autóval. Ahogy közelebb ért, az unokáimat a falhoz toltam, én pedig eléje álltam, hogy megállítsam. Akkor a hölgy megkérdezte tőlem, hogy tudom-e, hogy lehetne kijutni. Nagy szerencse, hogy senkinek sem esett baja. A hölggyel egyértelműen volt valami gond, talán a meleg, talán a kora, nem tudom, de zavarodott volt.”

A megállított autó slusszkulcsát a vezető maga adta át a rendőröknek, az idős hölgyet elővigyázatosságból kórházba szállították, míg az autót a tűzoltóság munkatársai kivezették a plázából. Az autó enyhén sérült, valamint néhány virágláda is felborult.

A braintree-i rendőrség később közölte, hogy kezdeményezték az asszony jogosítványának bevonását, valamint arra is magyarázatot adtak, hogyan kerülhetett az autó a parkolóházból a bevásárlótérbe: az átjárót eredetileg oszlopok blokkolják, ám egy nemrégiben történt baleset során kitört az egyik, az automata ajtó pedig magától kinyílt, így kapott szabad utat az SUV a boltokig.