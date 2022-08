Augusztus elején vezette be a Mol, a töltőállomásain csupán napi egyszer lehet tankolni, függetlenül attól, hogy hatósági vagy piaci árra jogosult az adott jármű. Ezt a Mol úgy ellenőrzi, hogy a forgalmin lévő vonalkódot leolvassák, amely így bekerül a hazai kúthálózat rendszerébe, és így a kutasok már tudják, hogy tankoltak-e aznap abba a gépjárműbe, vagy sem. Ez felvet két nagyon fontos kérdést, amelyre most rákérdeztünk egy hazai töltőállomáson.

Az egyik kérdésünk az volt, mi a helyzet a külföldi forgalmival rendelkező autókkal? Azt tudjuk, hogy ők csak piaci áron tankolhatnak, de ott a forgalmiban nincs vonalkód, amit be lehet rögzíteni a kút rendszerébe. A válasz erre a kérdésre az volt, hogy

ők annyiszor tankolnak egy nap, ahányszor akarnak, lehetetlen ellenőrizni.

Ha pedig már témánál voltunk, a kutas munkatárs elárulta azt is, hogy ha valaki magyar forgalmival hatósági áron tankol, de aznap még visszamegy tankolni, azzal sem tudnak igazán mit kezdeni, azt nem mondhatják, hogy akkor nem fizethet, és le sem szívhatják a tankból az üzemanyagot. Olyan esetben, ha egy nap többször állt be a Molhoz valaki tankolni, az első tankolás után már piaci árat kérnek tőle az üzemanyagért, akkor is, ha jogosult lenne a hatósági árra.

Mi is azt javasoljuk mindenkinek, hogy csak annyit tankoljon, amire valóban szükség van, nincs ok a pánikvásárlásra. Az ország működéséhez arra van szükség, hogy akik a munkájuk miatt autóznak, azok tudjanak időben és eleget tankolni. Például mentők, tűzoltók, fuvarozók, karbantartók, szerelők és így tovább.