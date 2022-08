Mivel a dízelbotrány(oka)t követően a 2010-es évek második felétől megnőtt az igény a benzines autókra, az autógyártók részéről is megnőtt az ilyen modellekben a kipufogógázok tisztítását végző katalizátorokban használt nemesfémekre (platina, palládium, ródium).

Ezek eleve ritka anyagok, az újrafelhasználásuk korábban is jelentős volt, a 2020-ban kitört koronavírus-járvány miatti kitermelési, ellátási problémák tovább nehezítették a helyzetet, még nagyobb hangsúlyt helyeztek a régi katalizátorok újrahasznosítására.

Ez aztán a használt alkatrészek felvásárlói részéről is nagy keresletet generált, aminek kielégítésére a bűnözők is rárepültek: az elmúlt két évben világszerte kilőtt a katalizátorlopások száma. A hazai helyzettel néhány hónapja hosszabb cikkben is foglalkoztunk:

Ezúttal viszont nem hazai, hanem egy egyesült államokbeli bandáról érkezett hír, pontosabban a lefülelésükről. Az USA nyugati partján fekvő Oregon államban egy teljes tolvajbandát számoltak fel, 14 embert tartóztattak le, nyolc különböző helyszínen 3000 lopott katalizátort, valamint több százezer dollárnyi készpénzt, ékszereket és egyéb értékeket foglaltak le a rajtaütésben.

A nyomozás még tavaly indult, egy gyanúsítottat idén márciusban fogtak meg több mint 100 darab, 80 ezer dollár értékű (több mint 30 millió Ft) katalizátorral, majd a (tőle is megszerzett) további információk birtokában sikerült feltérképezni a bűnszervezetet.

A rendőrség szerint a banda 2021 eleje óta nagyjából 44 ezer katalizátort lopott ki autókból, mintegy 22 millió dollár, azaz közel 8,5 milliárd Ft értékben – az alkatrészek túlnyomó részét aztán a keleti partra továbbították. A hatóság úgy véli, a mostani akcióval sikerült a Portlandban (Oregon legnagyobb városa) és környékén jelentős csapást mérni a „katalizátorbűnözésre”.

A banda tagjait számos különböző bűncselekménnyel vádolták meg, a bűnszervezet feje ellen egyenesen 72 vádat szedtek össze.