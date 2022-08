Már a gyári Ferrari F40 is olyan, mint az éppen betört vadló, erős autókhoz szokott alakok is csak teljes koncentrációval tudják uralni. Ebből a klasszikus turbós szörnyetegből akad még veszettebb verzió is, az F40 LM (Le Mans) ami tényleg pályaautó, a 2,9 literes V8-as motor ebben a konfigurációban 720 lóerőt teljesít, és minden ízében arra készítették fel, hogy versenyezzen.

A most kalapács alá kerülő különlegesség még ennél is keményebb. A szóban forgó “80782” alvázszámú F40 Berlinettát eredetileg a holland Kroymans BV kereskedő vásárolta meg, majd alakítatta versenyautóvá. Ekkor még meghagyták az eredeti motort, és pár évig valóban versenyeztek vele a kilencvenes években.

Végül az autó a Zanasi csapathoz került, ahol háromrétegű, szürke, Grigio Nardo színűre festették át, de ami fontosabb, hogy a teljes felújítás során a motort is átfésülték. Több vezérlőprogramot kapott, így teljesítménye ettől függően 700-1000 lóerő között változhat.

Lenyűgöző lett a végeredmény, ez a fotókon is látszik, a páratlan gép ára vélhetően titok marad, az RM Sotheby’s nem szokta elárulni az ilyen gépek vételárát, de arra fogadni mernénk, hogy egymilliárd forint felett lesz a végösszeg.