Egy Cadillac Escalade még az amerikai utakon is tiszteletet parancsol, Európában vagy Japánban pedig valódi ritka óriás. Gyári kivitelben sem igényel különösebb cicomát a feltűnéshez, azonban vannak, akik még tovább fokozták a hatást egy szett 26 colos felnivel.

Az összeállítás Japánban született, a helyi Brother Hood műhelyében kerültek fel a Forgiato által készített telifelnik, 26 colos méretben. Ekkora keréknél tényleg furcsa és meghökkentő látvány a teljes tárcsa, nincs egy darab lyuk, szellőző, bármi, ami megszakítaná a méretes fémfelületet.

Nem ez az első ilyen jellegű szett a híres felnigyárosnál. A Forgiato Cactus Jack szintén ilyen dizájnt kapott, de azon még volt egy poénos felirat is: “don’t read this and drive” vagyis “ne olvasd ezt vezetés közben”.