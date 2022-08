Minden autóimádónak látnia kéne ezt a kiállítást

A pop-art atyját, Andy Warholt a nagyközönség Marilyn Monroe-portréi, Campbell-leveskonzervje, esetleg a The Velvet Underground banános lemezborítójáról ismeri, de a magyarországi – de nem magyar – felmenőkkel rendelkező képzőművész fantáziáját az autók is beindították.

A napra pontosan 35 éve elhunyt (1987. augusztus 6.) New York-i alkotó élete végén a stuttgartiak megbízásából a Mercedes-Benz már akkor is évszázados történetéből válogatva tervezett egy 80 darabos sorozatot készíteni Cars (autók) címen, ám végül csak 49 műig jutott – 36 szitanyomat és 13 rajz –, amelyek egy részét most ki is állították.

A képek az 1988-as, posztumusz bemutató után a Mercedes-Benz gyűjteményébe kerültek és csak egy-két kisebb ausztriai és németországi kiállításon tűntek fel, így majdnem három és fél évtized után láthatja őket újra a szélesebb közönség, méghozzá különleges formában: a kiállításnak otthont adó Los Angeles-i Petersen Automotive Museumban ugyanis a műtárgyak mellett ott szerepelnek az ihletadó eredetik, azaz az autók is.

A stuttgarti gyártótól és az indianapolisi gyűjteményből kölcsönkapott öt járgány sorban: a Benz Motorwagen 1886-ból, egy 1937-es Mercedes-Benz W125-ös grand prix-versenyautó, 1954-ből a sirályszárnyas 300 SL kupé, valamint az abban a Forma-1-es szezonban a Juan Manuel Fangiónak négy futamgyőzelmet és végül világbajnoki címet hozó W196-os, valamint az 1970-es, a korra jellemzően ék formájú tanulmány, a C 111.

Warhol eredetileg nyolc évtized 20 különböző modelljét rajzolta-festette volna meg, ám végül csak nyolc típus került vászonra: a kiállításon fizikai valójukban nem szereplő három az 1886-os Daimler Motorkutsche, az 1897-es Benz Mylord Coupé és az 1925-ös Benz 10/35 PS Offener Tourenwagen, amelyek az alábbi galériában láthatók.

Daimler Motorkutsche (1886)
Benz Mylord Coupé (1897)
Benz 10/35 Offener Tourenwagen

A különleges Cars-kiállítás jövő január végéig várja a látogatókat.

Warhol egyébként a szó szoros értelmében is festett autót, 1979-ben ő készítette el a BMW negyedik art carját, a “vászon” egy M1 Procar volt.