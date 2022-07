Vajon a Mercedes Citaro busz vagy a korhű, rendőségi Lada gyorsul el jobban, amikor zöldre vált a lámpa? A választ inkább nem áruljuk el, mert igazi meglepetés lesz.

Mint a videón is látni lehet, egy esküvői menetet vezetett a Lada, amit úgy tűnik sikerült beröffenteni és mehetett tovább a buli. Utólag is sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak és gratulálunk a barátoknak is, akik ilyen gyönyörű autókkal érkeztek az esküvőre. Volt itt egyes Golf, néhány patent Kispolszki, Škoda és még egy Ford Escort RS Coswoth is (legalábbis annak tűnik).

De ha már rendőrségi Lada, akkor emlékezzünk meg róluk néhány korhű fotóval.