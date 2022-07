A Peugeot 106-os egyike a kilencvenes évek népszerű francia kisautóinak. 1991-ben mutatták be, és egészen 2003-ig gyártották. Közel 2,8 millió darab készült belőle (főleg Mulhouse-ban), ami ugyan csak a fele a 205-ös, és harmada a 206-osból gyártott mennyiségnek, de így is minden idők legnépszerűbb Peugeot típusai közé tartozik.

Hosszú életciklusa alatt a négyhengeres benzines (1,0-tól 1,6 literig) és dízel változatok (1,4-1,5 liter) mellett készült belőle tisztán elektromos is, ami a Peugeot második villanyautója volt az 1941-es VLV után.

Manapság a legértékesebbnek a sportváltozatok számítanak, főleg az 1993-ban bemutatott Rallye. Ezt egyetlen okból készítette el a Peugeot, hogy részt vehessen a francia nemzeti és a nemzetközi rali bajnokságok igen népszerű, sok eladással kecsegtető 1300 köbcentiméter alatti kategóriájában (A és N csoport), amely a belépő szintet jelentette sok kezdő és kispénzű raliversenyző számára a 90-es években.

A nyolcszelepes, egyvezértengelyes, magas kompressziójú hengerfejjel, egyedi tervezésű szívócsonkkal és hegyes bütykös vezérműtengellyel ellátott motor kereken 100 lóerőt tudott leadni elképesztően nagy, 7200-as fordulatszámnál.

Ellentétben szellemi elődjével, a 205 Rallye-val, a 106 Rallye már nem karburátort, hanem üzemanyag-befecskendezést (Magnetti Marelli) használt, és a motorblokkját is alumíniumból, nem pedig vasból öntötték. Részben ennek is volt köszönhető, hogy a menetkész autó mindössze 825 kilót nyomott, 125 kilóval kevesebbet, mint az 1996-ban bevezetett, 1,6 literes, 16 szelepes motorral szerelt, 120 lóerős S16/GTi változat.

A 106 Rallye elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros, torziós rudas futóműve alapvetően megegyezett az XSi-ével, még a rugók és a lengéscsillapítók is közösek voltak, de a vastagabb kanyarstabilizátorok révén még direktebb lett az irányíthatósága, és még kevésbé billegett a kanyarokba.

Kizárólag fehér, piros vagy fekete fényezéssel volt választható a színes csíkos logókkal díszített 106 Rallye, a felszereltsége nélkülözte a kényelmi extrákat, még a szervokormányt is, de a piros belső szőnyeg és biztonsági öv, valamint a háromküllős sportkormány legalább biztosította a megfelelően sportos belső hangulatot.

Mivel csak pár ezer darabot adtak el belőle, és a közel három évtized alatt azokból is rengeteget összetörtek a közutakon és a ralipályákon, mára meredek emelkedésbe kezdett a 106 Rallye-k ára, így a képeken látható, igen jó állapotú darabért is 11 995 fontot (5,52 millió forintot) kért a tulajdonosa, de aki megvette, egy klasszikus francia hot hatch-hez jutott hozzá.

Bár több mint 130 ezer mérföldet (209 ezer kilométert) futott, mégis úgy néz ki, mintha most gördült volna le a gyártósorról, mert 2014 és 2020 között egy fűtött garázsban várta hogy valaki felébressze Csipkerózsika-álmából. 2021-ben pedig átesett egy szinte teljes körű felújításon is, amely során új, cseresznyepiros fényezést is kapott. Azóta csak 1000 mérföldet (1600 kilométert) mentek vele.