Nem működő motorért fizettek egy vagyont

Több tucat, pontosan 47 darab ajánlat érkezett egy már nem működő Honda-motorra, amelyet a 2001-es Forma-1-es szezonban használtak. A RA001E kódnevű, 3,0 literes V10-es blokk végül 24 206 euróért, átszámítva 9,6 millió forintért kelt el a közelmúltban, a Collecting Cars hollandiai aukcióján.

Ezt a fajta szívó Honda-erőforrást abban az évben a Jordan és a BAR csapata is használta. Amit tudni érdemes róla, hogy hengersorai 80 fokos szöget zártak be, és 17 900-as fordulatszámon akár 830 lóerőt is leadott, míg versenytempóban – 17 500-as fordulatszám mellett – 815 lóerő volt a teljesítménye.

Ugyanakkor a RA001E Forma-1-es szereplése nem volt sikertörténet: a motor legjobb eredményét az 1997-es világbajnok Jacques Villeneuve érte el a BAR színeiben – a Spanyol, majd a Német Nagydíjon is harmadikként intették le a kanadait.

Különösen meglepő a fenti, közel tízmillió forintnyi leütési ár annak tudatában, hogy a motor már nem üzemképes, mivel több belső alkatrésznek, például a dugattyúknak is, nyoma veszett.

Az aukció leírása szerint a Honda nagyjából 1200 kilométerenként újraépítette ezeket a blokkokat, és valamilyen oknál fogva az utolsó versenyt követően több alkatrészt is eltávolítottak ebből a V10-esből, majd egy állványra állították. Miután a belső alkatrészek mellett váltó és elektronika sincs a motorhoz, legfeljebb kiállítási darabként funkcionálhat – akár egy Honda-márkakereskedésben, akár egy fanatikus gyűjteményében.

Az ezredfordulót követően a Honda egészen 2005-ig volt motorszállító a Forma-1-ben, 2006-tól pedig három éven át gyári csapatot is üzemeltetett. 2008 végén azonban dobbantottak a japánok, helyüket pedig a Brawn GP vette át a rajtrácson, mely egyetlen év alatt történelmet írt, mielőtt a Mercedes felvásárolta volna a csapatot.

2015-ben visszatért a Honda, de több, a McLarennel töltött sikertelen szezon után végül a Red Bull-lal és Max Verstappennel ért a csúcsra – tavaly világbajnok lett a holland. A sors fintora, hogy – formálisan – pont bajnokként távoztak ismét a királykategóriából, de azóta újra terítékre került a lehetséges folytatás.