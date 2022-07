Nagy árat fizetett az a sofőr, aki a megengedett sebesség közel háromszorosával, 60 helyett 170 km/órával haladt a kanadai 7-es számú autópálya és Keele közelében. A regionális rendőrök közlése szerint ugyanis elkobozták az illető Lamborghini Aventadorját, melynek értékét 460 ezer kanadai dollárra, átszámítva több mint 140 millió forintra becsülik.

A sofőr helyzetét ráadásul tovább súlyosbítja, hogy az adott régió legbalesetveszélyesebb útszakaszán hozta össze a 110 km/órás sebességtúllépést. A következményeket tekintve a napnál is világosabb, hogy nem itt és nem is egy hétfő reggelen kellett volna kipróbálni, mi lakozik az olasz sportkupé 6,5 literes, V12-es motorjában.

LAMBO BUSTED: Early this morning we clocked a $460,000 #Lamborghini #Aventador going 170 km/hr in a 60 km/hr zone in the area of Highway 7 and Keele.

And by now you know the drill: Driver charged with stunt. 30-day DL suspension. 14-day vehicle impound. pic.twitter.com/LBeagZr5Y6

— York Regional Police (@YRP) July 5, 2022