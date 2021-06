Benjamin Nelson mintegy 620 ezer dolláros vagyonra tett szert a bitcoinpiacon, amiből 24 éves modell barátnője vásárolt egy lila Lamborghini Huracán Performantét – az összegből egy Audi A5-ösre is futotta. Az ausztrál férfi azonban hamar a hatóságok látókörébe került, mivel az országban zéró toleranciát alkalmaznak a közúti vagánykodással, kihágásokkal szemben.

Több mint 20 közúti kihágás volt már Nelson rovásán, mire el is kapták – számolt be a hírről a Daily Mail. Ezek között veszélyes, illetve kábítószer hatása alatt történő vezetés is szerepel. Amikor letartóztatták őt, alig több mint 1000 ezer kilométer volt csak az órában, vagyis átlagosan 53 kilométerenként elkövetett egy-egy szabálysértést.

Gyorshajtással is lebukott a queenslandi férfi: annyira utolérhetetlennek bizonyult, hogy a rendőrök egyszer fel is adták az üldözését. 201 km/órával mérték be, miközben a megengedett sebesség 70 mérföld/óra, vagyis 113 km/óra volt, de amint a 2019 októberében történt hajsza során közelebb értek hozzá az egyenruhások, újra rátaposott a gázra.

A képre kattintva galéria nyílik!

Fordulatot jelentett az ügyben, hogy barátnője a hajsza után hat nappal az autó eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségen, majd Nelsont zavart állapotban találták, miután összetörte az autót és elmenekült a baleset helyszínéről. Februárban négyéves börtönbüntetésre ítélték, jogosítványát már tavaly januárban bevonták. A történtek ellenére azonban akár már szeptemberben szabadlábra helyezhetik.

Kaori Nakase sem menekülhetett az igazságszolgáltatás elől: a 24 éves modell bűnösnek vallotta magát abban, hogy bűncselekményből származó, közel 180 millió forintnyi jövedelem útján tett szert a Lamborghinire, de a hatóságok félrevezetése miatt is számolnia kellett a következményekkel – ebben Nelsont is bűnösnek találták.

Mint kiderült, az Audi A5-öt Nelson még az előző, 25 éves barátnőjének vásárolta: az Instagram-influenszer Tori Preiss úgy kapta a 75 ezer dollár (körülbelül 22 millió forint) értékű autót, hogy még csak tanulóvezető volt.

Nelsonnak a múltja hasonlóan zavaros, akárcsak mostani története. A 10. osztály után abbahagyta a középiskolát, ennek ellenére később informatikusként helyezkedett el, évente 40 ezer dollárt keres – állítása szerint ezzel párhuzamosan személyi edzőként is dolgozott.

Mindenesetre a hatóságok lefoglalták a Lamborghinit, azt június 17-étől a Manheim Auctions árverésén fogják értékesíteni. Az 5,2 literes, V10-es motorral szerelt, 630 lóerős olasz sportautó hasonló állapotban akár 330 ezer dollárt, vagyis közel 95 millió forintot is érhet.

„Ennek az esetnek nagyon erős üzenetet kell közvetítenie” – mondta Mark Ryan rendőrminiszter. „Aki meggondolatlanul ül volán mögé, annak elkobozhatjuk a járművét, és más, súlyos következményekkel is számolhat.”