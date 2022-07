Amatőrök fényezték ezt az Audit, büntet az eredmény

Gyárilag véletlenül rózsaszínre fújt Mustangról és parkolói ámokfutóról is írtunk a Vezessen, ám az önjelölt autófényezők tárháza kimeríthetetlen, egytől egyig mély nyomot hagyó eredményekkel. Legutóbb egy udvaron pingáló ezermesterről számoltunk be, de olyan is volt, aki mezei festőhengert vetett be a remélt siker érdekében.

Bár nem tudjuk, milyen módszerrel jutott el végzetéig az alábbi képeken látható Audi A5, messziről lerí róla, hogy fércmunka áldozata lett. Ismeretlen, ügyes kezűnek semmiképpen sem mondható emberünk a német szedánt úgy borította be a fehér egyik világosabb árnyalatával, hogy láthatóan a maszkolásba sem fektetett sok energiát. Sőt, semennyit sem.

Erről árulkodik legalábbis, hogy a szélvédőre és a többi ablakra, a fényszórókra, a hátsó lámpákra, a kerekekre és az emblémára is jutott festék, ahogyan a hűtőrács, a különböző szellőzőnyílások, de még az ablaktörlők sem úszták meg a hanyagság ezen szintjét. Még arra sem ügyelt az illető, hogy a hátsó diffúzor környékét kontrasztos feketére fújja, ahogy az a nagykönyvben meg van írva.

Mindezek ráadásul csak a barbárság látható jelei, az ördög (sajnos) ezúttal is a részletekben rejlik: több ponton is egyenetlen a festékréteg, de van, ahol festéklefolyások, -buborékok jelentek meg, az egyik karosszériaelemen pedig – piszkos – ujjlenyomatok is felfedezhetőek.

A motorháztetőt felnyitva pedig arra is fény derül, hogy bizony, még a motorteret sem sikerült letakarni, így például a légszűrőház és a légbeömlő is kapott a festékből.

Ezzel párhuzamosan pedig ott a másik véglet, amikor fényűző az eredmény, más kérdés, hogy az árak láttán már akkori mércével nézve is felszaladt jó néhány szemöldök.