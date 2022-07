Az elmúlt időszakban valamiért megszaporodtak hazánkban is a gyorsforgalmi utakon, a rossz oldalon, így a forgalommal szemben hajtó autósok esetei. Sajnos nemcsak így kerülhet szembe valaki a többi autóssal, sokkal gyakoribb a szabálytalan előzés, amelyből aztán rossz esetben frontális karambol lesz. 2021-ben több mint 500 olyan baleset történt hazánkban, amely elrontott előzésre vezethető vissza.

Mit lát ilyenkor a szabályosan autózó? Elég félelmetes. Az alábbi videót nézve (és hallgatva) még a monitor előtt is összehúzza magát az ember, nehogy baja legyen:

a videó a hirdetés után indul

Úgy tudni, a dupla záróvonalat semmibe vevő buszsofőr nem állt meg az Indonéziában történt eset után, hanem tovább hajtott. A beszámolók szerint Indonéziában a buszsofőrök gyakran nem tartják be a közlekedési szabályokat és sodornak veszélybe másokat is. Idén is több olyan buszbaleset történ, amely halálos áldozatot követelt, de az elmúlt évek mindegyikére jutott sajnos ilyen baleset.