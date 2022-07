Tulajdonképpen amióta létezik az automobil, vannak, akik szeretnék világgá kürtölni, hogy milyen erős, fickós és hangos a járgányban lévő erőforrás, és legalább az 1990-es évek óta nagy divat az is, hogy a négykerekűekbe egyáltalán nem illő, extrém teljesítményű hangrendszereket szereljenek, hogy két háztömbbel arrébb is mindenki az adott személy-társaság kedvenc zenéjét „élvezze” (a bent ülők pedig középtávon halláskárosodást szenvedjenek).

Az USA-ban mostanára megelégelték az autós hangoskodást, legyen szó akár az első, akár a második esetről, akár a kettő kombinációjáról, a különböző önkormányzatok, államok sorra vezetik be az ilyesmit tiltó jogszabályokat.

Nemrég volt hír, hogy New Yorkban immár kamerával is figyelik a túl hangos autókat, most pedig Floridában lépett életbe a zajongást szankcionáló törvénykiegészítés.

A legdélibb államban már korábban is pénzbírsággal sújthatták azokat az autókat, melyek az úttest középvonalától 50 lábnyira (15,25 m), a mérési határnál nagyobb zajt bocsátottak ki (általában a megpiszkált kipufogójú autók estek ebbe a körbe), mostantól, pontosabban július 1-jétől pedig a 25 lábnál messzebbről hallható, a „megszokottnál egyértelműen hangosabb” zenéért is 115 dolláros (46 ezer Ft) bírságot szabhatnak ki, és akár feljelentést is tehetnek a rend őrei. Különösen figyelnek a rendőrök a kórházak, iskolák, templomok közelében zajló zenés zajszennyezésre.

„A kirívó szabályszegőkre vadászunk, az olyan autókra, melyeket már egy háztömbnyi távolságból is hallani. Nem azokra akarunk rászállni, akik egyszerűen vezetés közben zenét hallgatnak, ám a járművek által kibocsátott zajnak is határt kell szabni” – nyilatkozta Fort Lauderdale rendőrkapitánya, Tim McCarthy az NBC Miaminak.

Bár a lakóövezetekben élők, az irodai negyedekben dolgozók minden bizonnyal örülnek az újításnak, kritikusai is vannak az új szabályozásnak. Vannak, akik szerint a rendőrök egyszerű pénzbeszedésre használják majd az új törvényt, míg egyesek szerint ezzel újabb alapot, lehetőséget kaptak az egyenruhások a közlekedők rasszalapú vegzálásához, valamint ürügyet arra, hogy a hangos zenére hivatkozva megállíthassanak, ellenőrizhessenek bármilyen nekik nem tetsző, „gyanús” járművet, hogy aztán mást kihágást is találjanak.