Egy korábbi kutatás szerint az európai emberek 20 százaléka a zajszennyezéstől szenved, mely az utóbbi években egyre jelentősebbé vált a megnövekedett közúti forgalom miatt.

Ez persze nemcsak az öreg kontinensen, hanem Amerikában is probléma, New York államban pedig az eddigi legradikálisabb módszerrel léptek fel ez ellen. Mostantól fogva SLEEP feliratú számlákat osztanak, akiknek autója, illetve kipufogórendszerének hangossága meghalad egy bizonyos értéket.

A pénzbírság összege 150-től 1000 dollárig (46-311 ezer forintig) terjed, ezzel az összeggel pedig New York államban lesz a legdrágább a hangoskodás. A korábbi legnagyobb büntetési tétel 500 dollár (155 ezer forint) volt Colorado államban.

New York szigorú lépése annak következménye, hogy a koronavírus-járvány során elszaporodtak az illegális utcai autóversenyek az államban, melyeknek résztvevői rendszerint hangosak voltak. Az életbe lépő törvény nem csak az autósokat, hanem azokat a tuningműhelyeket és szerelőket is érinti, akik beszerelik az érintett alkatrészeket: ha háromszor sikerül rábizonyítani egy boltra, hogy hangos kipufogórendszert szereltek be, megvonják működési engedélyüket.