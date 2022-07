A texasi (USA) közlekedési szabályok szerint csak olyan autóval lehet igénybe venni a gyorssávot, amelyben legalább ketten ülnek. A 32 éves Brandy Bottone-t pedig azért büntették meg június végén, mert egyedül ült az autóban, amikor ebben a sávban haladt. A büntetése 275 dollár volt, amely átszámítva 113 ezer forint.

De a történetnek itt nincs vége, Brandy ugyanis gyermeket vár és azzal érvelt a rendőröknek, hogy még meg nem született gyermeke is utasnak számít, mivel a Legfelsőbb Bíróság megsemmisítette az abortuszhoz való alkotmányos jogot, arra hivatkozva, hogy a meg nem született gyermeke is embernek számít. Szóval amikor megkérdezték tőle a rendőrök, hogy van-e más is az autóban, a hasára mutatott, és rávágta, hogy igen, a gyermekem itt van, ő is ember. A rendőr viszont azt mondta, hogy a gyorssávban csak akkor autózhat, ha két ember ül az autóban “a testen kívül”, és megbírságolta a nőt.

A texasi büntető törvénykönyv emberként kezeli a meg nem született gyermeket, az ottani KRESZ viszont nem…

Bottone azt tervezi, hogy bíróságra megy az üggyel kapcsolatban.