A Ferrari 250 hallatán a négykerekűekhez értők többsége a közelmúltig a világ legdrágább autójaként – pontosabban autóiként – ismert GTO-kra gondol, pedig a 250-es szám egy teljes modellcsaládot takart az 50-es, 60-as években, utcai és versenyváltozatokkal, GT-kkel, berlinettákkal, spyderekkel.

Persze a 250 GTO már akkoriban is igen vonzó típus volt, ám ugyanígy már akkor sem juthatott hozzá bárki, ezért amikor a Ferrari nem volt hajlandó egy példányt eladni Giovanni Volpinak, az helyette egy vett egy 250 GT SWB-t, majd azt a tervező- és építő Giotto Bizarrininek adta át átalakításra.

Volpi egy, az ebben az időben az USA-ban is feltűnt átépítést kért: „kombisítani” akarta a sportkocsit, azaz shooting brake-et csináltatott a Ferrarijából. Az átépítés jól sikerült, ráadásul a teljesen egyedi végeredmény aztán igazi kultstátuszba emelkedett.

A brit autós körökben Breadvanként, azaz kenyereskocsiként emlegetett egyedi Ferrari az elmúlt évtizedekben számos veterántalálkozón és -versenyen megfordult, legutóbb a Le Mans Classicon indult, ahol a valódi 24 óráson korábban részt vett, vagy azokhoz hasonló járművek csapnak össze. Ez a hétvége azonban szomorú véget ért a „kenyérszállító” számára, ugyanis sikerült rendesen összetörni a Ferrarit.

Disaster for the Breadvan! 😭 The one-off modified Ferrari has been crashed at #LeMansClassic. Luckily, Le Mans Classic isn't finished yet, watch it here ➡ https://t.co/xpSvqgdqpc#LMC #LeMans #LeMans24 #Ferrari #Motorsport pic.twitter.com/R29fosVotO

— Motorsport.tv (@MotorsportTV_UK) July 3, 2022