Az amerikai űrhajósokat – ottani nevükön asztronautákat – az 1961-ben, a Hold meghódítására meghirdetett Apollo-program kezdetétől 50 éven át, a Space Shuttle-, azaz űrrepülőgép-program 2011-es lezárásáig mindig ugyanaz a jármű szállította a kilövőplatformhoz.

A NASA az annak idején igen népszerű lakóautót, az Aistreamet választotta a feladatra, ugyanis a tágas, sokszemélyes illemhellyel is ellátott, az űrruhák hátmoduljainak fogadására is alkalmas padokkal szerelt járgány az otthonosság nyugtató érzését keltette az űrbe indulókban.

Az Astrovannek keresztelt busz pályafutása alatt mindössze 26 500 mérföldet (42 675 km) tett meg, hiszen csak a Kennedy Űrközpont főépülete és a kilövőplatform közti 9 mérföldes (14,5 km) távot kellett megtennie oda-vissza a próbák, valamint a tényleges indítások alkalmával.

A NASA 2011 óta nem indított amerikai űrhajóst az USA területéről – a kereskedelmi űrprogramok persze igen –, ám a Holdra való visszatérést célzó Artemis-programhoz újra szükség lesz űrhajós-szállító gépjárműre, ezért tavaly pályázatot is hirdettek.

Az elvárások között szerepelt a tágas belső és a zéró helyi emissziós működés, az viszont nem volt szempont, hogy egyedi, kimondottan erre a célra gyártott vagy kereskedelmi forgalomban is kapható autóról van-e szó.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Ezzel a busszal indulnak a Holdra az űrhajósok Ezzel a busszal indulnak a Holdra az űrhajósok 1 /4 Itt az új generáció, a Canoo elektromos egyterűje/kisbusza (Fotó: Instagram/Canoo) Itt az új generáció, a Canoo elektromos egyterűje/kisbusza (Fotó: Instagram/Canoo) Fotó megosztása: 2 /4 Itt az új generáció, a Canoo elektromos egyterűje/kisbusza (Fotó: Instagram/Canoo) Itt az új generáció, a Canoo elektromos egyterűje/kisbusza (Fotó: Instagram/Canoo) Fotó megosztása: 3 /4 Az Artemis-programhoz korszerű, villanyos, nullemissziós kisbusz dukál (Fotó: Instagram/Canoo) Az Artemis-programhoz korszerű, villanyos, nullemissziós kisbusz dukál (Fotó: Instagram/Canoo) Fotó megosztása: 4 /4 Négy asztronauta, három kísérő fér el benne (Fotó: Instagram/Canoo) Négy asztronauta, három kísérő fér el benne (Fotó: Instagram/Canoo) Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Áprilisra lett meg a győztes, az elektromos pickupjával tavaly bemutatkozó Canoo, amely most megmutatta járműve a NASA-nak szánt, kisbuszos változatát is. A 2023-ban a piacon is megjelenő Lifestyle Vehicle módosított változata a sofőr mellett négy asztronautának, három kísérőnek, valamint öt „málhazsáknak”, négy személyi hűtőegységnek, valamint egy speciális szállítóbőröndnek nyújt helyet.

A Canoo Lifestyle Vehicle-je jövőre a tervek szerint három felszereltségi szinten, 300 lóerőt, 450 Nm csúcsnyomatékot termelő elektromotorral, 34 750 dolláros (13,2 millió Ft) belépőáron lesz elérhető. Már ha lesz, ugyanis a startup a NASA-szerződés ellenére sem áll túl jól, idei első negyedéves pénzügyi jelentésükben komoly veszteségről számoltak be, sőt, nyíltan beismerik, hogy a cég életben maradása is kétséges.