Az örkényi groteszket ihlető, azokat gyakran valóságba is fordító Magyarországon is történhetett volna, de az alábbi hír Ausztráliából érkezett: az ittas vezetés ellen kampányoló polgármester az esemény után nem sokkal később részegen karambolozott.

A Brisbane agglomerációjához tartozó, 156 ezres Redland City városvezetője, Karen Williams a múlt csütörtökön egyebek mellett az ittas vezetés következtében szeretteiket elveszítettek tömörítő civil szervezet képviselőivel tartott videokonferenciát, melyen ő maga is kiállt a befolyásoltan vezetők szigorúbb megbüntetése mellett, ám néhány órával később már ittas állapotban, egy járdát átvágva az út menti töltésben kötött ki autójával, miután estefelé munkatársaival „több pohár bort” fogyasztott. (Nyitóképünk csak illusztráció!)

Ugyan az esetben szerencsére senki sem sérült meg, óriási blama a sztori, még ha a polgármester asszony igyekezett is menteni a menthetőt. „Mélységesen bánom a viselkedésemet. Hibáztam, tanulni fogok belőle, és továbbra is szolgálom a helyi közösséget, ahogy az elmúlt 18 évben is tettem” – állt a közleményében.

Igen, jól értjük, a polgármesteri posztról „természetesen” nem mondott le a hölgy, igaz – minden bizonnyal felsőbb nyomásra –, a brisbane-i olimpiai szervezőbizottságából másnapra távozott.

A már említett civil szervezet vezetője, Judy Lindsay – aki 2009-ben egy ittas vezető miatt veszítette el kislányát – azt mondta, a polgármester korábban többször hangsúlyozta nekik, hogy a politikai örökségeként az ittas vezetés elleni küzdelmet szánja.

„Másnap mondtam neki, hogy óriási csalódást okozott nekünk, hiszen épp neki kellett volna segítenie az ügyünket. Kész szerencse, hogy senkit sem ölt meg! Borzasztóan dühös voltam, mondtam, hogy így nem maradhat a posztján, ezek után nem képviselheti ezt a közösséget a polgármesterként. Ha tudta, hogy este buliznak, poharazgatnak majd, át kellett volna tennie a mi megbeszélésünket – mi komolyan vettük ezt a telekonferenciát, nem udvariassági csevegés volt, számunkra a gyermekeink élete volt a téma” – magyarázta a felháborodott aktivista.

Az illetékes rendőrség még vizsgálja a baleset körülményeit, az ittasságát nyilvánosan is elismerő polgármester ellen egyelőre nem indult eljárás.