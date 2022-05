A Floridában (USA) található Tallahassee rendőrsége tette közzé azt a lejjebb látható felvételt, melyen egy igen érdekes balesetet örökítettek meg.

Két héttel ezelőtt egy fiatal férfi, miután az ottani egyetem parkjában bulizgatott, kapatosan indult útnak, pedig láthatóan józan fej kellett volna a Ford Mustangja irányításához, hiszen a vadlovat egyenesen egy villanyoszlopra sikerült felugratnia.

A rendőrségi videóban a férfi azt mondta, hogy a padka dobta meg az autót, így került ebbe az érdekes pozícióba. Az ittas vezetőnek nagy szerencséje volt, ugyanis sokkal rosszabbul is végződhetett volna az eset, ha nincs ott a villanypózna feszítőkábele, amely elbírta – és kb. 45 fokos szögbe állította – a Mustangot.

Az oszloppal való közvetlen ütközés az autónak, a vezetőnek is többet ártott volna, ahogy a környékbeliek is szívhatták volna a fogukat az esetleges áramkimaradás miatt, hogy az esetleg a járműre vagy simán a földre hulló elektromos vezeték jelentette veszélyről nem is beszéljünk.

Mivel a kábel annyira megemelte a Mustangot, hogy a hátsó kerekek sem érték a földet, a tolatásra esély sem volt, így a vezető nem tehetett mást, mint kimászott, hogy aztán odakintről figyelhesse, ahogy a tréler elég csúnya hang kíséretében húzza az útra a Fordot.