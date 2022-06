A Staten Island-i Lighthouse Hill New York egyik leggazdagabb, legelitebb környéke, ahol a kis palotákban és azok garázsaiban is igen komoly értékek rejtőznek, ami persze vonzza a bűnözőket is.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak a betörések a környéken, június 12-ére például négy is jutott, az egyik eset cikkünk témája. Aznap hajnali négy körül egy ötfős banda az udvari üvegajtót betörve ragadott el egy slusszkulcsot, a garázsban bepattantak az ott álló Rolls-Royce Dawnba, majd elhajtottak.

De rossz házat, rossz autót választottak: nem jutottak messzire, ugyanis a tulajdonosnak megvolt az eszköze a – szó szerinti – megállításukra.

„Másodperceken belül lent voltam a földszinten, épp akkor hajtottak ki a kocsibejárón. Biztosan láttak kintről a kulcsot, azért törhették be az ajtót” – mesélte a csak Jonhként említett tulajdonos.

A kulcsot láthatták, azt viszont nem, hogy az új korában nagyjából 370 ezer dolláros (140 millió Ft) luxuskabrióba GPS-es nyomkövető és távoli leállítást lehetővé tevő rendszert szereltek, John pedig „ki is lőtte” alattuk az autót.

„Próbálták újra beindítani, de nem ment nekik, hiszen én távolról lezártam” – mesélte a férfi, aki aztán a GPS-jelnek köszönhetően néhány kilométerrel arrébb, a New Jersey-i Newark határában meg is találta a banditák által elhagyott Rollsot.

