Két ember meghalt, amikor a kínai Sanghajban egy Nio ET5 kiesett egy többemeletes házból, és az alatta lévő utcára zuhant. A baleset a Nio főhadiszállásán történt, miközben két ember, egyikük a Nio-tól és egyikük egy beszállítótól, az elektromos szedánban tartózkodott. Az Observer beszámolója szerint az eset helyi idő szerint szerdán 17:20 körül történt, és az ET5 a parkolóház harmadik szintjéről zuhant le. Mindkét utas meghalt.

“Vállalatunk együttműködik a közbiztonsági osztállyal a baleset okának kivizsgálása és elemzése érdekében. A helyszínen kialakult helyzet elemzése alapján kezdetben megerősíthetjük, hogy balesetről van szó (amelyet nem a jármű okozott)” – áll a vállalat közleményében.

A helyi média szerint a hatóságok próbálták megmenteni a két tesztvezetőt, de nem jártak sikerrel. A Xin Huanghe-nak nyilatkozva a Nio egyik alkalmazottja azt állította, hogy a sofőr egyszerűen rossz sebességfokozatot választott. “Nem fékezési problémáról van szó, (a sofőr) azt hitte, hogy hátrameneti fokozatba teszi, de ehelyett előremeneti sebességbe kapcsolt” – mondta az alkalmazott.

A Nio megerősítette, hogy külön csapatot hoz létre a két elhunyt alkalmazott családjának megsegítésére.

A Nio ET5-öt tavaly decemberben mutatták be, a Tesla Model 3 riválisaként. Megvásárolható 75 kWh-s Standard Range akkumulátorral, amely több mint 550 km hatótávolságot ígér, illetve 100 kWh-s Long Range akkumulátorral, amely több mint 700 km növeli a hatótávolságot, vagy egy hatalmas 150 kWh-s Ultralong Range akkumulátorral, amely már több mint 1000 km hatótávolságot biztosít.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ