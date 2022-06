Egy Toyota GT86, avagy Subaru BRZ, esetleg Scion FRS, ahogy egyes piacokon árulták, már önmagában elég feltűnő darab. Kétajtós kupé, 1,28 méteres magassággal, klasszikus sportautós arányokkal.

Összetéveszthetetlen típus, de van, akinek ennyi sem volt elég, és a tuninghoz segítségül hívta a króm dekorcsíkok gátlástalan isteneit. Stílusában a korai Transformers-filmeket célozta meg az építő. ahova csak lehet, került egy csillogó díszítő apróság. A legfeltűnőbb változás a normál autók LSD- (Lamborghini Style Door) rendszerűre cserélése.

A motorháztetőn pedig hatalmas légbeömlő ül, ami kompresszort sejtet, de a hajtás egyéb elemei nem látszanak, így vélhetően csak a kétliteres bokszermotor jobb légzését szolgálja a látványos, szintén krómmal gazdagon megszórt kiegészítő. A beltérben is van bőven módosítás, a méretes nitrótartály talán üzemképes, de a kormányra szerelt borítás nem szolgálja a vezethetőséget.

Összességében ez maga a Need for Speed életérzés a kétezres évek elejéről, ami a monitoron, 1024×768-as felbontásban, közepes grafikai részletességgel még jól is nézett volna ki.