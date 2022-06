Királyé volt ez a luxusautó, mégsem kell senkinek

Mára tulajdonképpen nincs autógyártó, amely ne kínálna valamilyen crossovert, terepjárós jellegű modellt. A Rolls-Royce is jó pár éve beállt már a sorba a Cullinannel, de 40-50 évvel ezelőtt bizony jóval nagyobb feladat volt valami offroados, kirándulós kivitelt keríteni a brit luxusgyártótól.

Persze ha pénz nem volt akadály, ez sem volt lehetetlen: az előző marokkói király, II. Haszan (1961-1999) például egy svájci építőműhelybe vitette Camargue-ját, hogy ott alapos munkával sivatagi solymászatra alkalmas járgányt faragjanak a Pininfarina-tervezésű luxuskupéból.

Ízlés kérdése, hogy milyen munkát is végeztek, mindenesetre az autót megszabadították az első ajtóktól, valamint az eredeti tetőtől és szélvédőtől – előbbit felhajtható vászontetőre, utóbbit dzsipesen lehajtható változatra cserélték. A sivatagi terepre Rolls-Royce-on igen furcsán mutató ballonos gumik kerültek a hozzájuk illő felnikkel, és a szükséges sárvédő-szélesítésekkel. Az oldalt kivezetett kipufogók a hajtáslánc módosítására utalnak, de erről nincs információ.

Ahogy arról sem, hogy végül mennyit használta sivatagi kiruccanásokra a király az elegáns kék fényezést vajkaramellás, a karosszériára rímelő kék kéderrel varrott bőrbelsővel párosító Rollsot, ám az biztos, hogy 36 ezer km-t futott 1977-es legyártása óta, és hogy legutóbb 2016-ban, Németországban cserélt gazdát 248 ezer euróért.

Most is ugyanennyiért (kb. 100 millió Ft) kívánják továbbadni – ami az inflációt tekintve veszteséges üzletet sejtet –, és eddig nem is érkezett ajánlat a Düsseldorf mellett hirdetett királyi járgányra.

