Dubaji olajmilliárdosok mókaprojektje volt a 2013-ban először nagyközönség előtt bemutatott terv, a Devel Sixteen. Az autóval olyan merészet álmodtak, aminek megvalósulására igen kevesen fogadtak volna.

A papírra felírt lázálmok elég jól festettek: először nyolchengeres motorral 2000 és 3000 lovas változatot terveztek, de a csúcsmodell egyértelműen a 12,3 literes, 16 hengeres, négyturbós motorral szerelt Sixteen, mely 5000 lóerőt teljesít és mellé 5100 Nm nyomatéka van.

Végsebessége 560 km/óra, a százas tempót egy gyors sóhajtásnyi idő (1,8 mp) alatt megfutja.

Az autó néha előkerült, néha gurult pár métert, de most 2022-ben nagy lépést tett előre. Végre az első prototípus már bemutatható állapotba került, versenypályán és közúton is kipróbálták, sőt egy-két influencer lehetőséget kapott a vezetésre is.

Annyit lehet tudni, hogy a V16-os motor még mindig csak terv, egyelőre maradtak az amerikai gyártású V8-asnál, amiről nem árulnak el semmi konkrétat. Ami biztos, hogy még mindig fejlesztés alatt áll a blokk, ezért nem tudja az ígért 2-3000 lóerőt. Mivel a beltér elemei is a C8-as Corvette-ből származnak, így talán a motort is onnan kölcsönözték.

Ezzel azért elég nehéz lesz letaszítani a trónról a Bugattit, vagy utolérni a Koenigsegget, de a remény hal meg utoljára.