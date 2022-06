Nagy hasmagasságú és gázlómélységű terepjáróval sem kimondottan ajánlott mély vízbe hajtani, személyautóval, pláne sportkocsival pedig egyenesen autógyilkos ötlet.

A víz óhatatlanul be fog szivárogni az ajtók résein, a pedálalagutakon, bejut a csomagtérbe is, és ha eléri a motort és az elektronikát, a legrosszabbra készülhetünk. Ha csak az utastér lesz vizes, „mindössze” a szőnyegek, a kárpitozás későbbi bűzével kell számolni – főleg, ha nem tiszta vízről van szó –, azonban ha a hajtásláncot és az elektronikát is eléri az életet adó elem, jó eséllyel annyi az autónak, hiszen odalesz a kenés, a víz összenyomhatatlansága miatt törhetnek a mozgó alkatrészek, hogy az oxidációról, valamint az áram és a víz viszonyáról ne is beszéljünk.

…legalábbis a fentieket diktálja a logika és a tapasztalat, ám épp ezekre cáfolt rá egy sportkocsi az USA-ban.

Láttunk már „vízbe fulladt Ferrarit”, de ez a C8-as Chevrolet Corvette és vezetője fityiszt mutatott a természetnek és a tudománynak, amikor a hétvégén a floridai Miamiban egy nagy zuhé után kialakult villámárvízzel mit sem törődve ment, amerre az útja vitte.

a videó a hirdetés után indul

A középmotoros konstrukciójú – talán épp ez mentette meg az autót az azonnali haláltól – sportkocsi lapályba érve a tetőn is átcsapó, szemre méter feletti mélységű vízben is halad, majd a buggyanás után is folytatja az útját.

Egyértelmű hír nem érkezett a kocsi állapotáról, így nem tudni, utólag milyen problémák akadtak vele, de az biztos, hogy a vezető vakmerősége már-már reklámértékű jelenetet eredményezett. Persze ha jobban belegondolunk, a korvett eredetileg egy – vagyis az idők folyamán több, eltérő – hajótípust jelölt, szóval az a legkevesebb, hogy a drusza se jöjjön zavarba egy kis víz láttán…