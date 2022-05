A kormány döntése értelmében május 27-e óta csak magyar rendszámmal felszerelt járművekbe lehet a hatósági áras 480 forintos üzemanyagot tankolni. A töltőállomásoknak nagyon gyorsan kellett alkalmazkodniuk a helyzethez, amelyben a külföldiek már csak a valódi, nagyjából 700 forintos árért kaphatnak 95-ös benzint, illetve normál dízelüzemanyagot. A témáról hétfőn reggel Ratatics Péter, a Mol-csoport fogyasztói szolgáltatásokért felelős vezetője beszélt a Radio 1 reggeli műsorában.

Mint elmondta, Mosonmagyaróváron és környékén állítólag több mint 30 magyar rendszámot loptak el, szlovák weboldalakon pedig már megvásárlásra is kínálják őket. Ratatics azt is elárulta, hogy megjelentek a hamisított forgalmik a Mol-kutakon, így próbálták meg többen is átverni a kutasokat, hogy olcsóbb üzemanyaghoz jussanak.

A Mol vezetője azt is bemutatta, hogyan lesz a durván 700 forintos üzemanyagból a kasszánál 480 Ft/liter a valós magyar forgalmival rendelkező autósoknak. Az új rendszert úgy kell elképzelni, mint amikor a Mol mobilos, pontgyűjtő applikációjával bevált valaki egy kedvezményes kupont a tankolásra, csak ez a kupon most a kutakon dolgozó kasszásoknál van, és az összes töltőállomáson érvényes. Amikor a hazai vásárlók fizetnek, akkor a pénztárnál dolgozó alkalmazott aktiválja a kedvezményt, így lesz a 700 forintos üzemanyagból hatóság áras 480 Ft/liter.

Amikor pedig külföldiek szeretnének tankolni, ezt a kupont nem aktiválják és teljes árat kell fizetni. Az automata, shop és alkalmazott nélküli kutjaikat egyelőre lekapcsolta a Mol.

Ratatics Péter nyilatkozatából kiderült, hogy volt már néhány “balhé” is a kutakon, de ezt is könnyedén tudják kezelni, hiszen egyetlen gombnyomással tudnak segítséget hívni az alkalmazottak, amennyiben eldurvulna a helyzet. Ha a központban a kamerák képei alapján azt látják, hogy szükséges, riasztják a rendőrséget. Ezekben az időkben pedig nem csoda, ha indulatosabban érkeznek meg az autósok egy benzinkútra, főleg akkor, ha külföldi rendszámuk van.