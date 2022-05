Rengeteg cikk születik napról napra, hétről hétre a Vezessen, és gyakran kutatunk az archívumban, ahol rengeteg érdekes téma pihen. Te emlékszel, mi történt veled egy éve? Tudod, milyen autós hírek pörögtek akkor a neten? Mutatjuk, hogy mi miről írtunk 2021. május 23-29. között a Vezessen.

A szépérzék teljes hiányáról árulkodnak ezek a BMW-k

A kreativitás változatos formákban képes megnyilvánulni, de ha az alkotói szándék egy meglévő autó átalakításával társul, az eredmény az esetek nagy részében borítékolhatóan ronda lesz. Amikor már azt gondolnánk, hogy már mindent láttunk, mindig előjönnek az újabb és újabb förmedvények.

Menet közben aludt, kikapták a Teslából

Olcsón megúszta az a sofőr, aki szundikált a volánnál, közben pedig Autopilot-üzemmódban „vezette” Tesláját. Olvasd tovább…

Üzemanyagár 1 éve Tudod mennyit volt az üzemanyagok ára akkor? A 95-ös benzin literjét 423 forintért adták. A normál gázolaj 425 Ft/liter volt 2021.05.28-tól.

258 lóerős Trabant érdekel?

Az optikai tuning ízléses, a színválasztás igazán klasszikus, szóval jól néz ki a kis Trabant. A motortérben pedig egy VR6-os erőforrás muzsikál. Nézd meg mennyibe kerül!

Utazás a világ körül? Ezzel simán!

Toyota Land Cruiser teszt

Arra készült a Toyota Land Cruiser, hogy úttalan utakon is eljusson a kijelölt célhoz. Erre ma is képes, mégis az SUV-k között szerepel a piacon és a városi forgalomban is. Pedig mennyivel többre hivatott. Olvasd el a teljes tesztet!

Aston Martin Vantage Roadster teszt

Ha gyorsan kell menni, ahhoz olyan autó kell, amiben a pilóta az első pillanattól kezdve meg is bízik. Az Aston Martin Vantage ilyen. Brutálisan éles, de nem megölni akar, és ez benne a legjobb.