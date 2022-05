Ránézésre egy szimpla furgon, de amit rejt, az nem gyerekjáték

Magyarországon sosem volt nagy hagyománya a tejeskocsiknak, de ahol el is terjedtek, mint például az Egyesült Államokban, ott sem a gyorsulási versenyek sztárja volt. Rengeteg ilyet gyártott a detroiti, 1926-tól hat évtizeden át működő Divco, és akad közöttük egy, amely mégiscsak kilóg a sorból.

Tulajdonosa, Nick édesapjával építette át a furgont – ez már a hatodik közös projektjük –, és ugyan amennyire lehetett, megőrizték eredeti formáját, de máris egyedi alvázat kapott, ami előtte egy 1995-ös Chevrolet pick-up része volt, és a kerekeket is lecserélték.

Ennél is jelentősebb változás, hogy eredeti, 107 lóerős motorja helyére egy 8,1 literes, V8-as Chevrolet Big Block-hajtás került. Két turbófeltöltővel is felvértezték, így 815 lóerős teljesítményt ad le. Kapva a lehetőségen, Nick ki is próbálta, mire képes az új motorral a Divco: egészen 183 km/óráig gyorsult, igaz, közben attól tartott, hogy beesik a szélvédő. Lássuk be, a tejszállítókat semmiképpen sem féktelen száguldozásokra tervezték.

Nemcsak motorikusan, hanem belül is átalakították a tejeskocsit: parkettás padlója egy házfelújításból származik, az első üléseket pedig egy Dodge Caravanból szedték ki. A raktér kárára már hátsó üléssor is van, emellett olyan extrákkal bővült az utastér, mint a mélynyomóval szerelt audiorendszer vagy a GPS.

Nick hosszabb távon tervezget a felturbózott tejeskocsival, és reméli, hamarosan visszatérhet vele a versenypályára. Azt nem részletezte, milyen változtatásokra készül, de aligha arról van szó, hogy lassabb lesz ezután a Divco. Az egész átalakítás már így is több mint 2000 munkaórát vett igénybe.