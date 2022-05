A Vezessen nem egyszer írtunk már autót vezető kisgyerekekről, kimondottan rendszeresen kerül elő a téma, és most itt egy újabb eset.

Az ohiói Middletownban élő Daniel Wittenbach bő egy hete vágott neki közúti kalandjának, amikor egy reggel rettentően szeretett volna egy slushyt/slupree-t (ízesített jégkását), ám ahelyett, hogy kivárta volna, hogy a szülei felkeljenek és őket kérje meg, hogy szerezzenek neki egyet vagy vigyék el, a slusszkulcsot elcsenve maga ült a családi Kia Sportage volánjához.

Meglepő módon annak ellenére, hogy a hétéves fiú alig-alig érte el lábaival a pedálokat, ráadásul utólagos elmondása szerint azt hitte, hogy az autó nagyjából „magától megy”, sikeresen elhagyta a garázst, sőt, a lakóövezetüket is, ám a forgalmas főút már sok volt neki. Miután ott a szemközti sávba is átkóválygott, a helyi rendőrkapitányságot elöntötték a hívások.

Több autós a járművéből kiszállva próbálta megállítani a kisgyerek által vezetett crossovert, ám mivel sem az ajtót nem tudták kinyitni, sem az ablakon benyúlva nem tudták azt megállítani, a Kia útja végül egy Jeep Libertynek ütközve ért véget.

Az esetben szerencsére senki nem sérült meg – a kisfiú legalább a biztonsági övet bekötötte még indulás előtt -, csak a két autóban esett anyagi kár, ám a kis Daniel így is komoly fejfájást okozott szüleinek, hiszen az első ijedségen túl amiatt is kell aggódniuk, mi lesz az ügy vége, ugyanis a rendőrség és az illetékes gyermekvédelem is vizsgálatot indított.

„Nem vagyunk rossz szülők, de biztos vagyok benne, hogy sokan annak bélyegeznek majd” – nyilatkozta a helyi tévécsatornának az apa.