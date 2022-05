A floridai Boynton Beach rendőrsége tette közzé az egyik térfigyelő kamerája által rögzített felvételt, amelyen egy közlekedési veszélyhelyzet ritka megoldása látható.

A május 5-én történt esetben egy hölgy egy forgalmas kereszteződésben lett rosszul a volánnál, majd autója irányítás nélkül kezdett keresztülvágni az úton. Két sávval arrébb álló kolléganője gyorsan kiszúrta, hogy baj van, nagy lélekjelenléttel saját autójából kiugorva az araszoló járműhöz szaladt, ám az ajtót nem tudta kinyitni, így inkább széles gesztusokkal, integetve igyekezett jelezni a veszélyt, valamint hogy jöjjenek segíteni.

Amit sokan meg is tettek, a kereszteződés túloldalán várakozó autókból sorra ugrottak ki a vezetők, hogy testi erővel megpróbálják megállítani ájult társuk járgányát.

Ez sikerült is, és mivel az egyik gépkocsiban egy súlyzó is akadt, amivel betörték a „lefogott” autó ablakát, már az irányítást is átvehették, valamint segítséget nyújthattak a magatehetetlen sofőrnek. A járművet ezután már hipp-hopp félreállították egy kisbolt elé, ahol aztán a mentők is ellátták a hölgyet, aki a hírek szerint azóta már jól van.

Le a kalappal minden segítő előtt!